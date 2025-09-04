Se desplomó la venta de materiales en agosto por primera vez en siete meses

- Publicidad -

Un indicador clave para medir el pulso de la economía privada encendió una luz de alerta durante el mes de agosto. La venta de insumos para la construcción experimentó una importante contracción, con una baja del 5,5% en la comparación interanual y una caída aún más pronunciada, del 8,6%, con respecto a julio de este año, según datos del Índice Construya (IC).

El informe, elaborado por el grupo de empresas líderes del sector, señala que a pesar de este retroceso, el acumulado de los primeros ocho meses de 2025 todavía refleja un saldo positivo, ubicándose un 6,9% por encima del mismo período del año anterior. Sin embargo, la tendencia muestra un claro enfriamiento. “En los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción perdió fuerza”, advirtió la entidad en un comunicado.

Desde el Grupo Construya sostienen que el proceso de recuperación que venía mostrando el sector, con una leve desaceleración hasta junio, “se transformó en contracción en julio y agosto”. De hecho, el dato de agosto es particularmente significativo, ya que los despachos de materiales resultaron inferiores en la comparación interanual por primera vez en siete meses, cortando una racha de crecimiento sostenido.

La explicación de este cambio de tendencia apunta directamente al escenario macroeconómico. “El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial”, analizaron desde la entidad. A pesar del panorama actual, expresaron su expectativa de que “este fenómeno sea de carácter transitorio”.

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de productos como ladrillos, cemento portland, cal, aceros, carpintería de aluminio, sanitarios, grifería y materiales eléctricos, entre otros, que fabrican las principales empresas del rubro en el país. (Agencia OPI Santa Cruz)