La actividad de la construcción retrocede y las empresas descartan un repunte cercano

La actividad de la construcción registró una nueva contracción del 1,8% durante el mes de julio, revirtiendo la leve recuperación observada en junio y sumiendo al sector en un panorama de incertidumbre, donde casi el noventa por ciento de las empresas no proyecta una mejora para los próximos meses. Los datos, provenientes del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), exponen las dificultades para consolidar un sendero de crecimiento estable, con una variación negativa del 1,2% en el índice de la serie tendencia-ciclo.

A pesar de la caída mensual, la comparación interanual arrojó una suba del 1,4% en el séptimo mes del año, lo que permite que el acumulado de 2025 presente un aumento del 9,2% respecto al mismo período de 2024, evidenciando una volatilidad marcada. Esta dualidad también se reflejó en el empleo, ya que los puestos de trabajo registrados en el sector privado mostraron una suba del 4,8% interanual, pero el acumulado entre enero y junio de 2025 presentó una baja del 0,9% en comparación con la primera mitad del año anterior, sugiriendo una fragilidad en la recuperación del empleo formal.

El análisis del consumo de insumos para la construcción también reveló realidades dispares. Mientras se registraron subas interanuales significativas en mosaicos graníticos y calcáreos (36,1%), artículos sanitarios de cerámica (31,8%), asfalto (31,7%) y hormigón elaborado (19,2%), otros insumos clave mostraron importantes caídas. Los descensos más notorios se dieron en cales (9,4%), ladrillos huecos (9,3%), yeso (7,3%) y cemento portland (2,8%), dibujando un escenario de actividad muy sectorizado.

Este contexto alimenta las expectativas desfavorables de las grandes empresas del sector para el trimestre que comprende de agosto a octubre de 2025. Un contundente 68% de las firmas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad no cambiará, mientras que un 21,4% estima que disminuirá. El pesimismo es similar entre las dedicadas a la obra pública, donde el 62,6% no espera cambios y un 22,2% anticipa una disminución. Las principales causas de las previsiones negativas se centran en la caída de la actividad económica y los altos costos de la construcción.

Como consecuencia directa de esta perspectiva, las proyecciones de contratación de personal son igualmente conservadoras. El 72,9% de las empresas de obras privadas y el 70,4% de las de obras públicas no prevén cambios en sus plantillas de personal permanente y contratado, mientras que un 18,4% en ambos segmentos estima una disminución. Consultado sobre las políticas que podrían incentivar al sector, los empresarios señalaron de forma prioritaria la necesidad de una revisión de las cargas fiscales y, en segundo término, mejoras en las políticas del mercado laboral para el ámbito privado y un mayor acceso a créditos para la construcción en el sector público. (Agencia OPI Santa Cruz)