Firman acuerdo por obras en el marco de una inversión petrolera de USD 530 millones

(OPI TdF) – En el marco del acuerdo por la prórroga de concesiones hidrocarburíferas hasta el año 2041, el Gobierno de Tierra del Fuego formalizó el convenio por el cual el consorcio integrado por Total, Wintershall y Pan American desembolsará 4,5 millones de dólares para proyectos de responsabilidad social. La firma, que tuvo lugar en el stand de Total Energies durante la Expo 2025 Argentina Oil & Gas en Buenos Aires, compromete fondos destinados a fortalecer las áreas de salud, educación y seguridad en la provincia, como parte de las obligaciones asumidas por las empresas a cambio de la extensión de sus contratos sobre seis lotes del área Cuenca Marina Austral 1.

El documento fue suscrito por la ministra de Obras y Servicios Públicos a cargo de Energía, Gabriela Castillo, y los representantes de las compañías: Eduarda Philadelpho Fernández de Pina por Total Austral, Mariano Cancelo y Mario Botti por Wintershall Dea Argentina, y Marcelo Pedro Robles por Pan American Sur. Los fondos se destinarán a la ejecución de proyectos consensuados con el Ejecutivo fueguino, priorizando el bienestar de la comunidad. En materia de salud, se prevé la construcción de un Centro de Salud y Polo Odontológico en Río Grande, la compra de ambulancias para las tres ciudades, equipamiento sanitario y vehículos adaptados para personas con discapacidad.

En el área de seguridad, la inversión financiará la adquisición de equipamiento sanitario para el helicóptero provincial, con el fin de reforzar su capacidad operativa en emergencias. Para educación, el acuerdo contempla el equipamiento del Laboratorio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, el fortalecimiento de la formación técnica de estudiantes del CENT Nº 35, el apoyo a programas sociales en comedores y merenderos, y la financiación para extender la conectividad de calidad en las escuelas de la provincia.

Durante el acto, la ministra Castillo sostuvo que “los hidrocarburos son una fuente importante para la provincia, pero también podemos decir que son parte del crecimiento del trabajo articulado con lo social, porque las políticas públicas llegan a la gente“. Agradeció al consorcio por permitir “caminar juntos hacia un crecimiento grande de Tierra del Fuego” a través de proyectos con un marcado “tinte social“.

Este desembolso por responsabilidad social empresaria se enmarca en el acuerdo integral que fue ratificado por la Legislatura fueguina el pasado 8 de julio mediante la sanción de la ley 1595. Dicho acuerdo no solo incluye estos 4,5 millones de dólares, sino también el pago de un bono de prórroga de 5,2 millones de dólares y un bono de compensación de 35 millones de dólares por la suspensión temporal del yacimiento Vega Pléyade. Adicionalmente, el compromiso de las empresas hasta el 2041 implica un desembolso total de aproximadamente 530 millones de dólares, de los cuales 72 millones corresponden a inversiones para optimizar la producción y el resto a costos de operación. (Agencia OPI Tierra del Fuego)