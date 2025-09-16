La Usina de 21Mw de YCRT no funciona por uso del carbón inadecuado. Repararla implica una inversión millonaria. Los sindicatos y Gordillo siguen en silencio

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Un Informe de la Gerencia de Energía de la Nación, al que OPI tuvo acceso, destaca, analiza y determina con detalles técnicos precisos, que la Usina de 21Mw de Río Turbio se encuentra fuera de servicio debido al uso de carbón malo, inadecuado para el sistema que posee su vieja caldera y precisamente, el uso del mineral que no es de la granulometría correspondiente, terminó por dejar fuera de servicio el único polo generador de energía de YCRT en la cuenca, del cual el propio Interventor Pablo Gordillo se ha ufanado en sus últimas declaraciones públicas de haberla puesto en marcha como alternativa de generación, sin tener en cuenta (y mucho menos decirlo) que para hacerlo se estaba usando el combustible inadecuado que finalmente han producido daños que le insumirán a la empresa y por ende al Estado (todos nosotros), muchos millones de pesos para su reparación.

Lo que pudimos extraer del largo informe de la Gerencia de Energía, que más abajo vamos a sintetizar, se produjo, básicamente, porque la Intervención de YCRT autorizó a usar en la Usina 21Mw de Río Turbio, un carbón de muy baja granulometría (carbón más fino del adecuado), que es el que la empresa tiene apilado al aire libre. Y ello lo hizo a pesar de las advertencias del propio área de Energía.

Como el yacimiento no produce carbón nuevo, las tractopalas que cargan los camiones encargados de acarrear mineral para alimentar la vieja usina de la cuenca, suelen tomar muy abajo el material de las tolvas que están al aire libre y ese carbón que en algunos casos va mezclado con tierra y barro, finalmente, junto al carbón muy fino, termina dañando los alimentadores en las viejas calderas de la usina de 21 Mw.

De acuerdo a las especificaciones del Manual de Operaciones de este tipo de calderas, el carbón óptimo para la 21 MW debe tener una granulometría de 22 mm de diámetro, lo cual garantiza un máximo en encendido, menor cantidad de cenizas y optimiza el funcionamiento todo el sistema de calderas y su generación de vapor para hacer funcionar las turbinas generadoras de energía eléctrica.

El carbón que utiliza YCRT es el que vende y que se aprestan a cargar en Punta Loyola el cual es de muy baja granulometría (casi polvo), que se usa en los inyectores de carbón.

El vapor que utilizan estos Turbogeneradores eléctricos, es de unos 30 kg/vm2 a una temperatura de 405 grados centígrados con un rendimiento aproximado de 5 tn/horas para producir 1 (un) MW / horas constantes, utilizando el combustible aecuado, tal como resulta del manual de operaciones de la referida usina.

El informe técnico lapidario

Con fecha 10 de septiembre 2025, la Gerencia de Energía de la Nación elevó un informe técnico al Interventor de YCRT Pablo Gordillo con copia al Coordinador Gral. Leandro Ruggeri, Gerente de Seguridad industrial PHMA Ing. Andrés Echavarria; Subgerencia De depuración a cargo de Marcelo Cruz; al Subgenrente De Servicios Ing. Horacio Reinoso y al Jefe de depto. CTRT 20MW Roberto Mansilla.

El mismo señala claramente que el 9 de septiembre 2025 se registró un incidente en la unidad N°1 Ansaldo (generador de vapor) de la central de 21 Mw, producto del uso de carbón de muy baja granulometría.

De acuerdo al informe, el carbón fino usado en YCRT, es indicado para la combustión en sistemas de lecho fluidizado, por ejemplo, sería el destinado a la central de 240 MW que nunca funcionó o el carbón de exportación, pero descarta que el mismo sea apto para calderas con sistema de emparrillado metálico como es el caso de la central de 21 MW de Turbio, el que requiere carbón de 20/22 mm de granulometría aprox. para su funcionamiento eficiente.

La Usina de 21Mw de YCRT no funciona por uso del carbón inadecuado. Repararla implica una inversión millonaria. Los sindicatos y Gordillo siguen en silencio

Lo grave que destaca el informe en sus primeros párrafos es cuando señala “Se venia visualizando e informando este último tiempo de ello y además, de la baja calidad del carbón, el cual muchísimas veces venia muy mojado, con barro y hasta piedras, lo cual ha provocado inconvenientes varios, mayormente en alimentadores de caldera, hasta antes del incidente”.

Esto es fundamental para descartar desconocimiento de los operadores y/o autoridad del yacimiento. Energía le apuntó con mucha anticipación la existencia del problema y reafirma que “muchísimas veces” el carbón, además de ser el inadecuado, llegaba mojado, con barro y hasta piedras, lo cual pone a la Intervención de YCRT como responsables directos de la destrucción del sistema y también a los sindicatos que no lol denunciaron.

La auditoría técnica indica claramente, que hasta ese momento en que la caldera funcionaba a pesar de todo, solo le imponía al personal la molestia de trabajar con ese carbón de mala calidad el trabajo de limpiar mayor cantidad de veces el sistema, demandaba limpieza de esparcidores, taponamiento en el sistema de alimentación de carbón, sobrealimentación de carbón para poder sostener la generación de vapor y por ende la presión de vapor hacia turbina. Todo implicaba mayor esfuerzo, pero a pesar de todo, el resultado era inexorable.

Todo ello, paralelamente, produjo un desgaste severo de las paletas de los esparcidores de las calderas y esto último, remarca el documento “…provoca mayor consumo masivo de carbón para poder generar 1 Mw-hora, por efecto de la poca llegada del combustible al fondo del hogar, muchas veces precipitándose el carbón Incombusto al triturador de escorias y posterior deposición en tolva de ceniza”

Es lapidario el informe señala expresamente que todo este tiempo en que funcionó la U-21Mw, “cuantitativamente se pudo lograr una generación mínima, pero ha sido a costa y al producto final del desgaste prematuro de varios sistemas de la caldera y auxiliares, cuestión que apareja para su reparación mayor cantidad de hs. hombre, avocadas a dar solución a estos impactos, sumándole obviamente el factor económico, cuestión evitable con la mejora de calidad granulométrica del carbón”

Lo que YCRT hizo a pesar de las advertencias

El uso de un carbón inadecuado (fino) para hacer funcionar la caldera Ansaldo de la U-21 Mw, estuvo autorizado por la Intervención de YCRT y no fue un hecho aislado, sino informado y advertido en varias oportunidades por las autoridades técnicas de Energía y su incumplimiento y observancia fue lo que finalmente deterioró y sacó de servicio a la caldera y a los equipos auxiliares.

Resalta el informe técnico que el uso de un carbón con granulometría adecuada “produce menor desgaste por arrastre de particulado fino hacia chimenea, por ejemplo de cenizas y/o incombustos, las cuales son abrasivas y a la velocidad de aspiración a la que están sometidas, van puliendo todo a su paso como los tubos de agua y vapor, haz convector, serpentines secundarios y primarios, economizador, precipitadores ciclónicos de cenizas, precalentador de aire y rodete de VTI”.

Asimismo agrega que el combustible adecuado produce “mínimo desgaste de paletas esparcidoras de carbón, las encargadas de arrojar dicho combustible al interior del hogar de la caldera para ser combustionado y finalmente mínima corrosión de todo el equipamiento metálico y/o tolvas de almacenamiento, ya que al ser más grueso no contiene tanta acumulación de humedad, la cual en contacto con el azufre se transforma en ácido sulfúrico, corrosionando el metal”.

Concluye el documento oficial que todo lo anterior aporta “la combustión perfecta en el interior del hogar sin recalentamientos por sobrealimentación, por ejemplo, del emparrillado metálico, y/o componentes varios de los alimentadores de carbón produciendo cero exposiciones del personal de calderas y auxiliares a inhalaciones de gases, se evita a presurización de gases en el interior del hogar de la caldera y por ende sobre exigencia en la evacuación a través del ventilador de tiro inducido, todo ello produce un mínimo desgaste de todo el sistema de transmisión de calor con los gases por arrastre de abrasivos” termina expresando el Informe Técnico de Energía, que en YCRT incumplieron absolutamente y terminó con la destrucción de la caldera y fuera de servicio de la Usina 21 Mw. (Agencia OPI Santa Cruz)