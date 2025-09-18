Duro revés para Milei el Senado rechazó el veto a la ley de reparto de ATN

- Publicidad -

El Senado de la Nación asestó este jueves otro duro revés al gobierno de Javier Milei al rechazar por una abrumadora mayoría el veto presidencial al proyecto de ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La votación, que culminó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, consolida una nueva derrota para el oficialismo en el Congreso y traslada la definición del reparto de fondos a la Cámara de Diputados.

La amplia mayoría que anuló la decisión del Poder Ejecutivo se conformó con el voto de la totalidad del interbloque peronista, sumado a sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y otros legisladores que responden a intereses provinciales. La derrota del Gobierno en la Cámara alta se materializó a pesar de los intentos de los últimos días por recomponer los lazos con los gobernadores, un acercamiento que llegó tarde, tras la ruptura de relaciones a fines de junio y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Con este resultado, el horizonte de la disputa se traslada ahora a la Cámara de Diputados, que se perfila como el principal escenario de negociación entre las provincias y la Casa Rosada. La cámara baja es considerada un territorio menos hostil para el presidente Javier Milei, a pesar de que allí también ha cosechado derrotas en los últimos meses y alguna victoria pírrica, como fue el sostenimiento del veto a la reforma jubilatoria. Se trata, además, de un terreno donde los mandatarios provinciales tienen mayor margen para negociar y “esconder sus cartas“, ya sea para brindar apoyos, rechazos o ausentarse estratégicamente de las votaciones clave. (Agencia OPI Santa Cruz)