Hallan a un hombre asfixiado y detienen a su hermano

(OPI TdF) – Un hombre fue encontrado sin vida producto de evidencia de asfixia mecánica y la policía de Tierra del Fuego detuvo preventivamente a su hermano.
La víctima fue encontrada en una vivienda en barrio Malvinas Argentinas en Río Grande y se investiga si se trató de un presunto homicidio.
Efectivos de la comisaría Quinta y de la división Delitos Complejos iniciaron el miércoles por la tarde una investigación tras encontrar al hombre sin vida en un departamento de calle Hermana Ruiz al 500.
La intervención del médico forense constató la muerte y señaló que el cuerpo presentaba signos de asfixia mecánica.
La víctima fue identificada como Iván Elio Romero, de 47 años y por la causa se instruyó la intervención desde el Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Norte, quien dispuso la detención preventiva de un hermano de Romero. (Agencia OPI Tierra del Fuego)