El Juez Marcelo Bersanelli hizo lugar al Amparo de Judiciales y prohíbe el tratamiento de las ternas para el STJ del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados

Como lo informamos esta semana el gremio de Judiciales a través del Secretario General Juan Franco Mascheroni, presentaron un Amparo resistiendo la ampliación del Superior Tribunal de Justicia que el Ejecutivo propone elevar a 9 miembros, argumentando la idea de erradicar la justicia K.

El juez de Primera Instancia (Juzgado N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería), Marcelo Hugo Bersanelli, hizo lugar al Amparo patrocinado por la Dra. Melisa Silvana Bourren, quien interpuso esta acción legal para impedir que se aplique la ley N° 3948, aprobada el 28 de agosto 2025 que lleva de 5 a 9 los Vocales del máximo Tribunal.

Las ternas ya han ingresado a la Legislatura y las fuentes aseguran que ya está dispuesto todo para ser aprobada ni bien salgan de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está solo a los fines de cumplir un trámite.

Bersanelli ordena que la CD se abstenga de dar tratamiento a las ternas que fueron elevadas por el Poder Ejecutivo y la medida tendrá vigencia por 10 días, hasta que que se resuelva de fondo la medida cautelar solicitada.

El juez considera que se configuran “circunstancias graves e impostergables”, debido a que el trámite ha sido express y el Ejecutivo ha llevado a cabo en tiempo record, la inclusión de estos nuevos jueces que vendrán a “compensar” el nivel de fuerza, por cuanto el Gobernador Vidal y el Vicegobernador Leguizamón consideran que bajo el paraguas de los jueces de la era kirchnerista, ninguna causa prospera. (Agencia OPI Santa Cruz)