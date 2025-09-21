Repararán la Ruta 41 en el acceso a El Chaltén

La Administración General de Vialidad Provincial avanza con la reparación de la Ruta N° 41 hacia la localidad de El Chaltén tras el descalce ocurrido en julio de 2023 y cuyo deterioro se profundizó en las últimas temporadas invernales.
La deformación en la calzada ocurrió en julio de 2023 entre la Estancia La Quinta y el acceso al cañadón del río de las Vueltas que dejó aislado a El Chaltén por más de un día producto del deshielo que incrementó el caudal de agua que escurre por una alcantarilla y terminó socavando la tierra que sostiene la ruta.
Hace unas semanas desde Vialidad Provincial iniciaron las tareas de reparación definitiva del sector y el presidente del organismo, Julio Bujer sostuvo que “se está aportando material, compactación, alcantarilla, se harán las alas de hormigón, todas las tareas para habilitar la cinta asfáltica”.
“Será una reparación definitiva, no un parche. Se está trayendo la alcantarilla desde Buenos Aires y de muy buena calidad” aseguró el funcionario quien destacó que la inversión alcanza los 400 millones de pesos.
La intención es finalizar la obra a fines de octubre.
Además, Bujer indicó que se trabajará sobre tramos de la ruta hacia Lago del Desierto muy transitada en temporada alta y recordó que es un pedido del intendente de El Chaltén, Néstor Ticó. (Agencia OPI Santa Cruz)