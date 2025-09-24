Buscar
Este miércoles perciben sus haberes los jubilados provinciales

Santa Cruz
La Caja de Previsión Social (CPS) anunció que este miércoles los jubilados y pensionados provinciales percibirán sus haberes del mes de setiembre “en cumplimiento de la Ley 3840 de pago de haberes a las personas jubiladas, retiradas y pensionadas”.

El organismo previsional recordó que la ley indica que “la acreditación de ese haber deberá ser abonado de forma integral y total, el día 24 de cada mes”.

Los recibos de haberes estarán disponibles para su descarga en la página oficial del organismo previsional (cps.gov.ar).

Asimismo, se anunciaron los incrementos previstos para los haberes de setiembre según los siguientes regímenes:

  • Administración Pública Provincial: 5%
  • Asignación Trans – Ley N° 3724: 5%
  • Veteranos de Guerra de Malvinas – Ley N° 2747: 5%
  • Aeronáuticos: 5 %
  • Agencia de Medios Audiovisuales: 3%
  • Banco Santa Cruz: escala de julio, 1,9%
  • Cámara de Diputados: 2%
  • Autoridades Superiores: 2%
  • Docente: 3%
  • Instituto de Energía: 3%
  • IDUV: (2%)
  • Luz y Fuerza SPSE: 3%
  • Autoridades Superiores SPSE: 3%
  • FENTOS: 3%
  • Distrigas: 3%
  • SAT: 2% + Adicional pertenencia – modifica el porcentaje de base de cálculo, de 27,5% a 30%
  • Policía: 2%
  • Poder Judicial: 4%
  • Previsional: 2%
  • SAMIC: 1,2%
  • Uneposc: 5%
  • Vialidad Provincial: 2%
  • Municipalidad de Caleta Olivia (incluidos docentes de Caleta Olivia): escala de julio, 20%
  • Municipalidad de El Calafate: 2%
  • Municipalidad de Río Gallegos: 6%
  • Municipalidad de Puerto Deseado: 10% + 100% al adicional título
  • Municipalidad de Gobernador Gregores: 5%
  • Municipalidad de Pico Truncado: 10%

Incremento por liquidación complementaria en septiembre

  • FOMICRUZ: escala de agosto 2025 – 7,1%
  • Poder Judicial: escala de agosto – incremento de 1% más para el mes de agosto
  • Municipalidad de Caleta Olivia: escala de julio – 20% 
  • Docentes de Caleta Olivia: escala de Julio – 20% 
  • Municipalidad de El Calafate: escala de agosto – adicional por antigüedad
  • Municipalidad de Gobernador Gregores: escala de agosto – 5%
  • Municipalidad de Pico Truncado: escala de agosto – 10%
    (Agencia OPI Santa Cruz)
