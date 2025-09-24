- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando el actual diputado provincial Fernando Españón era Intendente en “28 de Noviembre”, no solo se dedicaba a abusar de mujeres, despedir a quienes no estaban de acuerdo con su gestión, maltratar, presionar a empleados y favorecer a empresarios amigos con obras y/o compras de sospechosos orígenes para el municipio, sino que, además, fue una especie de Papá Noel que distribuyó tierras fiscales, hizo donaciones sospechosas, incorporó gente a mansalva en el municipio o, como en este caso, haciendo un uso irregular de sus facultades como jefe comunal, desgravó arbitrariamente un amplio lote de tierra en zona de chacras de 28 de Noviembre, para que a un amigo suyo, solo le costara el 10% del total de valor fiscal de por si, bajo.

Tal como consta en la documentación a la que tuvimos acceso, el Intendente Fernando Españón, por Decreto municipal 4055 del año 2022, le adjudicó a Víctor Hugo Muñoz, la chacra 8502 y con fecha 23 de abril de 2023 por Decreto N°1329/23 eximió al señor Víctor Hugo Muñoz de pagar un 30% de las tierras cedidas un año antes.

Pero el 7 de noviembre de ese mismo año 2023 y a muy poco de dejar la intendencia, Españón decidió no dejarle al amigo una deuda que lo preocupara cuando él ya no estuviere en el municipio, entonces junto a Mirya Isabel Camacho, su Secretaría de Hacienda, redactó el Decreto Municipal 3786/23 por el cual procedió a eximir al señor Muñoz, del otro 60% del valor de la tierra fiscal.

Es decir que Fernando Españón, el buen y solidario intendente de 28 de Noviembre, hizo que su amigo pagara por una amplia chacra en esa localidad, solo el 10% de su valor fiscal.

¡Qué bueno era Fernando Españón como Intendente…!

Es una pena que Españón haya sido intendente hasta diciembre del 2023, hoy amparado y refugiado por el gobierno provincial en la Cámara de Diputados para que no lo atrape la justicia por los aberrantes delitos cometidos durante su intendencia, porque de haber seguido en su cargo y aplicando el mismo principio que con el señor Víctor Hugo Muñoz, hoy todos los habitantes de la cuenca, tendrían tierras prácticamente gratis y habrían resuelto el tema habitacional.

Actualmente la chacra que le regaló Españón al señor Muñoz, luce pobladas de tambores, guardrail de rezagos y permanece allí, una enorme casilla rodante que algunos vecinos señalan pertenecerían al Distrito de Vialidad provincial en 28 de Noviembre, donde su hermano Cristian Muñoz, trabaja desde hace mucho años como maquinista. (Agencia OPI Santa Cruz)