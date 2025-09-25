- Publicidad -

En la nota de esta mañana adelantamos que el nombramiento de Sergio Acevedo era un hecho y para despejar dudas, digamos que su renuncia a la banca en el Congreso se hizo con previo conocimiento del ex gobernador, que su designación estaba acordada de antemano. Fue una orden expresa del Gobernador Claudio Vidal.

Te puede interesar: La terna Acevedo-Castelo-Quintero va como favorita. Claudio Vidal y Fabián Leguizamón fuerzan los procedimientos para lograr su capricho

En la sesión extraordinaria “secreta” (¿?) el voto fue de 14 positivos por 10 negativos, repartiéndose el voto positivo con los representantes del SER más el diputado Daniel Peralta y del otro lado la oposición kirchnerista y la suma del voto del diputado Pedro Muñoz del CC-ARI.

- Publicidad -

En la sesión hubo debate sobre la cuestión legal, sobre si era necesario 2/3 o por simple mayoría dado que el Reglamento otorga las dos opciones y sobre el tema la Constitución no da ninguna precisión. Terminó votándose por mayoría simple. Finalmente de las 4 ternas se votaron dos siendo elegidos: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora los votados. Las otras ternas volvieron a Comisiones y en el caso de Gabriela Castro fue devuelta porque no cumplía con los requisitos.

Previo a la sesión donde estaba claramente definido que la propuesta de Castro no iba a prosperar por su falta de aptitud para el cargo, ya que no tiene mínimos 6 años de ejercicio libre de la profesión de abogada, el diputado Pedro Luxen, su cuñado y mentor de la iniciativa para que Gabriela Castro esté (también sin suficiente antecedentes) como Vocal del Tribunal de Cuentas, salió a decir que él personalmente, había decidido retirar de la terna a su pariente.

Finalmente como lo habíamos adelantado, Sergio Acevedo fue elegido para el STJ y las otras ternas volvieron a Comisiones. Sigue el dilema de la legalidad o no del fallo de Bersanelli

Falso, el diputado, sabiendo que su postulación no iba a prosperar, se adelantó tratando de usar políticamente el anuncio, para capitalizarlo, cuando él mismo sabía que la exclusión de su cuñada de la propuesta, era impostergable en la sesión de hoy.

Sergio Acevedo, desde hace rato estaba seguro que sería Vocal del STJ, sin embargo nadie le ha requerido (aún) que explique por qué renunció en silencio en el año 2006, qué pasó con los Fondos de Santa Cruz que él mismo manejó y encubrió y también que explique lo que hizo su partido (el FPV), con la trampa judicial absurda realizada con el ex procurador Sosa.

El nuevo Vocal del STJ, no tiene una foja de antecedentes tan limpia como para asumir un cargo de tal relevancia.

El kirchnerismo trató de impedir la sesión, ingresó una cautelar emitida por el Juez y el oficialismo la desestimó por irregular e ilegal, señaló en su parte argumental, entendiendo que era una intromisión del poder judicial en el Poder Legislativo.

El contrargumento es que a pesar de que así sea, se debe respetar el fallo del Juez Bersanelli y que el Tribunal decida la validez o no de la medida. En caso de ser rechazada la cautelar por la Alzada, ahí si se cae la misma y el juez Bersanelli quedaría expuesto a un jury y/o destitución si correspondiera. Pero esta corriente de pensamiento, sostiene que mientras esté en calidad de juez, sus fallos debe aceptarse y recurrirse mediante las medidas jurídicas determinadas por la ley y no salteando el proceso y los procedimientos legales que están claramente establecidos. (Agencia OPI Santa Cruz)