Chubut despliega una fuerte ofensiva para captar inversiones y turismo en la FIT

(OPI Chubut) – En una fuerte apuesta por reactivar el sector, el Gobierno del Chubut está llevando a cabo una destacada participación en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que finaliza hoy en Buenos Aires. Con una delegación compuesta por 15 destinos y 27 empresas privadas, la provincia busca reposicionarse como “la gran vidriera de la Patagonia” y atraer nuevas inversiones.

El ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, señaló que el objetivo de la gestión del gobernador Ignacio Torres es que el turismo vuelva a ser una “herramienta económica” clave para la provincia. En este sentido, el funcionario atribuyó el éxito de la convocatoria y el renovado interés del sector privado a la creación de una ley de incentivos. “Estamos recibiendo inversiones porque se generó una ley que crea condiciones para que las empresas nos elijan”, afirmó Lapenna.

La subsecretaria de Turismo provincial, Magalí Volpi, detalló que la provincia participa en un stand de 180 metros cuadrados junto a la región patagónica y ha organizado diez charlas sobre sus diversos destinos. La presencia chubutense incluye a los entes de turismo de localidades como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson, además de una nutrida representación de agencias de viajes, hoteles y productores de toda la provincia.

Durante la presentación del evento, que es el más importante del sector en la región, se anunciaron beneficios para quienes visiten la provincia, incluyendo descuentos de hasta un 20% y cuotas sin interés para pagos realizados a través del Banco Nación. La feria, que durante el fin de semana estuvo abierta al público general, dedica sus últimas dos jornadas a rondas de negocios y encuentros exclusivos para profesionales del sector. (Agencia OPI Chubut)

Parque Patagonia abre convocatoria para prestadores turísticos

