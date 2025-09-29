Turismo

Parque Patagonia abre convocatoria para prestadores turísticos

El Parque Nacional Patagonia anunció la apertura de la convocatoria para prestadores turísticos que deseen operar dentro del área protegida para la próxima temporada 2025/2026.

Se anunció que desde esta temporada “todos los prestadores deberán estar habilitados para ofrecer sus servicios. La convocatoria está abierta y busca ordenar la actividad, garantizar la seguridad y dar protagonismo a los prestadores locales”.

Desde la administración señalaron que “en la zona del Cañadón Pinturas se combinan tesoros como el arte rupestre y el avistaje de fauna, con los guanacos, choiques y pumas como protagonistas, junto a una red de propuestas que atraen cada año a miles de visitantes”.

Además de recorrer paisajes, “la experiencia también permite descubrir la historia natural y cultural de la región, caminar por circuitos autoguiados o acompañados por guías locales, y alojarse en espacios que priorizan la conservación”.

También destacaron que el Parque “busca consolidarse como un motor de desarrollo territorial, ofreciendo naturaleza protegida y oportunidades para las comunidades cercanas”.

Por ello, señalaron que ya se encuentra abierta la convocatoria para prestadores que deseen ofrecer servicios turísticos, quienes tendrán la posibilidad de registrarse y obtener la habilitación correspondiente.

Es un paso administrativo necesario que beneficia tanto a los prestadores como a los turistas” sostuvo Rocío Navarro, responsable de Comunidades de Parque Patagonia.

La convocatoria incluye a todos los prestadores turísticos interesados en operar dentro del Parque, “principalmente en actividades como guiadas de trekking, avistaje de fauna, salidas temáticas vinculadas a la fotografía, geología, arqueología e historia local, y propuestas específicas como la escalada deportiva. Siempre dentro de los senderos y áreas habilitadas”.

El registro es fundamental para que “los visitantes accedan a propuestas auténticas y diversas: caminatas guiadas, recorridos interpretativos, salidas de observación, actividades de contacto con la naturaleza y con la historia de la zona. Experiencias que transmitan el valor natural y cultural del Parque, contadas por prestadores que lo conocen en profundidad”.

La habilitación contempla la presentación de documentación básica, seguros vigentes, habilitación de guías y constancia de primeros auxilios. Para quienes utilicen vehículos, será indispensable contar con habilitación para transporte de pasajeros y seguros específicos. Además, deberán detallar el servicio a ofrecer, indicando senderos, modalidad, duración y capacidad máxima de personas. La convocatoria estará abierta durante toda la temporada, mientras haya servicios por habilitar. Quienes deseen inscribirse deben enviar la documentación a [email protected]  (Agencia OPI Santa Cruz)

El Aeropuerto de Ushuaia recibió 90 mil pasajeros en agosto

