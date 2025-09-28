El Aeropuerto de Ushuaia recibió 90 mil pasajeros en agosto

(OPI TdF) – Un relevamiento mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas transitaron 89.926 pasajeros -en agosto de 2025- entre vuelos de cabotaje e internacionales.

Así da cuenta el informe de los aeropuertos a nivel país, donde la terminal de Ushuaia estuvo entre los 10 más concurridos.

A su vez, se indicó que hubo 10.000 pasajeros más en relación con julio de 2025, y registró un crecimiento del 2 por ciento con respecto a agosto de 2024.

En tanto, el Aeropuerto de Río Grande Trejo Noel recibió 12.000 pasajeros en agosto de 2025. Dicha cifra representó un aumento del 27% en comparación interanual. (Agencia OPI Tierra del Fuego)