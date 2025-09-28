Turismo

El Aeropuerto de Ushuaia recibió 90 mil pasajeros en agosto

Fecha:

(OPI TdF) – Un relevamiento mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas transitaron 89.926 pasajeros -en agosto de 2025- entre vuelos de cabotaje e internacionales.

Así da cuenta el informe de los aeropuertos a nivel país, donde la terminal de Ushuaia estuvo entre los 10 más concurridos.

A su vez, se indicó que hubo 10.000 pasajeros más en relación con julio de 2025, y registró un crecimiento del 2 por ciento con respecto a agosto de 2024.

En tanto, el Aeropuerto de Río Grande Trejo Noel recibió 12.000 pasajeros en agosto de 2025. Dicha cifra representó un aumento del 27% en comparación interanual. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

Artículo anterior
Ushuaia recibió al primer crucero antártico y espera una temporada récord

Compartir nota:

Newsletter

Suscribete a nuestro Newsletter

Destacadas

spot_imgspot_img

NoticiasTurismo

Turismo

Ushuaia recibió al primer crucero antártico y espera una temporada récord

(OPI TdF) - Con el arribo del buque de expedición Magellan Explorer, el puerto de Ushuaia inauguró la...
Turismo

Con la llegada del buque Ventus Australis abrió la temporada de cruceros en Tierra del Fuego

(OPI TdF) - La temporada de cruceros 2025-2026 abrió este jueves con el arribo del buque Ventus Australis,...
Showcase

Cayó casi un 30% el turismo nacional en el Parque Nacional Los Glaciares

La visita de turistas nacionales en el Parque Nacional Los Glaciares cayó un 29 por ciento respecto al...
Turismo

Chubut promociona destinos turísticos para la próxima temporada alta

(OPI Chubut) - El gobierno de Chubut promocionó a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas diferentes...