Turismo

Ushuaia recibió al primer crucero antártico y espera una temporada récord

Fecha:

(OPI TdF) – Con el arribo del buque de expedición Magellan Explorer, el puerto de Ushuaia inauguró la temporada de cruceros antárticos 2025-2026, consolidando su posición estratégica como principal puerta de entrada al continente blanco. La llegada de la moderna embarcación marca el inicio de un período de intensa actividad turística y económica para la capital de Tierra del Fuego, que para este año proyecta un movimiento superior al de la temporada anterior.

El inicio de los viajes específicos hacia la Antártida se produce seis días después de que el ingreso del Ventus Australis diera apertura oficial a la temporada general de cruceros. Las autoridades portuarias prevén un total de 516 recaladas, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el ciclo pasado. Este movimiento no solo representa una oportunidad para viajeros de todo el mundo, sino que también genera un fuerte impulso para la economía local, dinamizando la actividad portuaria, hotelera, gastronómica y de servicios.

El Magellan Explorer, con capacidad para 100 pasajeros y 60 tripulantes, está especialmente diseñado para la navegación en aguas polares y destaca por su compromiso con la sostenibilidad. La nave está equipada con motores de bajo consumo, sistemas de recuperación de calor y estrictos protocolos de gestión de residuos y emisiones, minimizando su impacto ambiental en una de las regiones más frágiles del planeta y respondiendo a las crecientes exigencias del turismo responsable. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

Con la llegada del buque Ventus Australis abrió la temporada de cruceros en Tierra del Fuego

