Con la llegada del buque Ventus Australis abrió la temporada de cruceros en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – La temporada de cruceros 2025-2026 abrió este jueves con el arribo del buque Ventus Australis, al llegar al puerto de Ushuaia donde se prevé que recalen 525 embarcaciones en los próximos meses.

Ushuaia tiene el puerto más austral del mundo y consolida a Tierra del Fuego como el ingreso para llegar hasta la Antártida.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia afirmó que “año a año la temporada de cruceros se adelanta y aún no ha finalizado la temporada de esquí y estamos recibiendo cruceros que también aportan caudal a dicha temporada”.

El funcionario destacó que hubo “inversiones en infraestructuras y servicios producen mejores condiciones para fortalecer la temporada, generando un marco de confianza en los operadores y prestadores de servicios que operan en nuestro puerto local”.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali evaluó que el turismo antártico permite “recibir a cientos de visitantes de todas partes del mundo, que llegan a Tierra del Fuego en el marco de estos viajes y recorren el Fin del Mundo, en su viaje al Continente Blanco”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)