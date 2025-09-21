Buscar
Suscribirse
Turismo

Con la llegada del buque Ventus Australis abrió la temporada de cruceros en Tierra del Fuego

Fecha:

(OPI TdF) – La temporada de cruceros 2025-2026 abrió este jueves con el arribo del buque Ventus Australis, al llegar al puerto de Ushuaia donde se prevé que recalen 525 embarcaciones en los próximos meses.

Ushuaia tiene el puerto más austral del mundo y consolida a Tierra del Fuego como el ingreso para llegar hasta la Antártida.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia afirmó que “año a año la temporada de cruceros se adelanta y aún no ha finalizado la temporada de esquí y estamos recibiendo cruceros que también aportan caudal a dicha temporada”.

El funcionario destacó que hubo “inversiones en infraestructuras y servicios producen mejores condiciones para fortalecer la temporada, generando un marco de confianza en los operadores y prestadores de servicios que operan en nuestro puerto local”.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), Dante Querciali evaluó que el turismo antártico permite “recibir a cientos de visitantes de todas partes del mundo, que llegan a Tierra del Fuego en el marco de estos viajes y recorren el Fin del Mundo, en su viaje al Continente Blanco”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

Artículo anterior
Cayó casi un 30% el turismo nacional en el Parque Nacional Los Glaciares

Compartir nota:

Newsletter

Suscribete a nuestro Newsletter

Destacadas

spot_imgspot_img

NoticiasTurismo

Showcase

Cayó casi un 30% el turismo nacional en el Parque Nacional Los Glaciares

La visita de turistas nacionales en el Parque Nacional Los Glaciares cayó un 29 por ciento respecto al...
Turismo

Chubut promociona destinos turísticos para la próxima temporada alta

(OPI Chubut) - El gobierno de Chubut promocionó a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas diferentes...
Turismo

Punta Tombo y Cabo Dos Bahías se preparan para recibir turistas por la temporada de pingüinos

(OPI Chubut) - El Gobierno ha programado la apertura oficial de la Temporada de Pingüinos de Magallanes 2025-2026...
Turismo

Buscan fortalecer el turismo en El Calafate

El gobierno de Santa Cruz y la Cámara de Comercio de El Calafate acordaron fortalecer la actividad turística...