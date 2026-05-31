Esquel recupera dos vuelos semanales desde Córdoba en agosto

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, acordó con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas la restitución de dos servicios aéreos semanales directos entre las ciudades de Córdoba y Esquel para la temporada invernal de 2026, bajo el programa estatal denominado Conectividad Sostenible.

La firma aerocomercial programó las operaciones los días lunes y jueves con fecha de inicio fijada para el 6 de agosto. La gerencia comercial de la línea aérea de bandera mantendrá el tramo durante agosto y septiembre, supeditando la extensión de la ruta en octubre al factor de ocupación y los balances financieros mensuales de la empresa.

El ministro de Economía de Chubut, Gustavo Paz, y su par de Turismo, Diego Lapenna, convalidaron la medida junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche. Por la contraparte gubernamental, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, sumaron el respaldo de la federación hotelera FEHGRA y las cámaras empresariales sectoriales.

- Publicidad -

La administración pública provincial registra un volumen de circulación que alcanza cerca de 100 vuelos semanales distribuidos en cuatro terminales aéreas:

Aeropuerto de Puerto Madryn

Aeropuerto de Trelew

Aeropuerto de Esquel

Aeropuerto de Comodoro Rivadavia

Las empresas privadas JetSmart (con operaciones iniciadas en 2025), Flybondi y la estatal LADE completan el esquema de frecuencias junto a Aerolíneas Argentinas. Los registros oficiales de la autoridad aeronáutica civil indican que entre enero y abril de 2026 aterrizaron en los aeropuertos chubutenses un total de 1.500 vuelos regulares. (Agencia OPI Chubut)