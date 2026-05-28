Gaiman integra el programa internacional de desarrollo territorial

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Gaiman obtuvieron la selección para participar en una iniciativa de cooperación internacional junto a gobiernos locales de Guatemala. El proyecto opera bajo la órbita del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y Triangular (PIFCSS).

La administración provincial busca fortalecer capacidades institucionales y herramientas de gestión estratégica para municipios mediante el Mecanismo Estructurado para el Intercambio de Experiencias Territorio Sur-Sur (METSS). El esquema oficial promueve procesos de internacionalización territorial, articulación multiactoral y desarrollo local sostenible. La mira estatal apunta a revalorizar el tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil y los espacios de participación comunitaria.

El gobernador Ignacio Torres impulsa una estrategia para posicionar a Chubut dentro de las redes de cooperación regional y de internacionalización subnacional. Voceros de la Secretaría General de Gobierno afirmaron que estos mecanismos permiten acceder a conocimientos y buenas prácticas internacionales, además de reforzar el rol de los municipios como motores del desarrollo local, la cohesión social y la innovación institucional.

El plan de trabajo técnico estipula las siguientes acciones concretas:

Instancias de asistencia técnica y formación profesional.

Intercambio de experiencias y construcción de agendas de trabajo conjuntas entre actores institucionales de Chubut y Guatemala .

y . Promoción de la cooperación descentralizada para generar políticas públicas.

Vinculación entre gobiernos locales, instituciones intermedias, emprendedores y organizaciones comunitarias.

La agenda oficial prevé que las iniciativas aprobadas se implementarán hasta el 31 de diciembre de 2026. Los organizadores confirmaron la participación de territorios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Las alianzas involucran a municipios, provincias, gobiernos regionales, agrupaciones de comunas y áreas metropolitanas. (Agencia OPI Chubut)