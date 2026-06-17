La provincia absorbe el gasto para evitar un freno portuario

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres ratificó un acuerdo técnico con las cámaras empresarias y los sindicatos portuarios en Rawson. La firma del documento garantiza la salida de los buques hacia aguas nacionales tras semanas de amenaza de paralización operativa en la región de Chubut.

De acuerdo a las actas rubricadas en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, el Estado provincial ejecuta un salvataje financiero sobre el sector. El texto establece el congelamiento estricto durante nueve meses de los valores vigentes aplicables al recurso pesquero.

La negociación exigió la intermediación directa del gabinete provincial frente a las exigencias corporativas y sindicales. Firmaron el documento oficial:

- Publicidad -

Andrés Arbeletche , secretario de Coordinación de Gabinete.

, secretario de Coordinación de Gabinete. Gustavo González , presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) .

, presidente de la . Raúl Cereseto , empresario del sector pesquero.

, empresario del sector pesquero. Alexis Gutiérrez , secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) .

, secretario general del . Marcia Caminoa, abogada de la entidad gremial portuaria.

Las planillas contables del Ejecutivo certifican la absorción del esfuerzo fiscal íntegro por parte del erario público provincial. La decisión sostiene el flujo de materia prima en las plantas de procesamiento de la Patagonia sur, desactivando un potencial efecto cascada sobre la conflictividad gremial en Santa Cruz.

Los registros oficiales de la cartera de coordinación detallan la aplicación inmediata de la medida sobre las liquidaciones de la actividad. El esquema tarifario congelado blinda la estructura de costos empresariales y cierra la disputa operativa hasta el primer trimestre de 2027. (Agencia OPI Chubut)