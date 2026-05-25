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(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut encabezó este lunes el acto central por el 81° aniversario de la primera llegada del Viejo Expreso Patagónico a la ciudad de Esquel. Los funcionarios provinciales y municipales utilizaron el predio de la estación ferroviaria para acoplar la celebración del tren cordillerano a las actividades oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas no aportó datos estadísticos respecto a la venta de pasajes o el impacto económico de la formación ferroviaria en el sector hotelero local. El tren funciona bajo la órbita pública en un contexto donde el transporte de fomento y la conectividad regional dependen críticamente de los recursos del erario provincial.

La comitiva de autoridades que asistió al mediodía a la Estación Esquel estuvo integrada por los siguientes funcionarios y representantes legislativos:

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El ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna .

. El secretario de Bosques, Abel Nievas .

. El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez .

. El gerente coordinador del Viejo Expreso Patagónico, Oscar Mansilla .

. El intendente de Esquel, Matías Taccetta .

. El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Álvarez .

. Los diputados provinciales Daniel Hollmann, Sergio Ongarato y Norma Arbilla.

La ceremonia formal comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno Nacional Argentino junto al Himno de la Provincia del Chubut. El músico folclorista Leonardo Miranda ejecutó las estrofas con el soporte de la Banda de Música del Regimiento Coraceros General Pacheco.

La organización incluyó números artísticos interpretados por alumnos del Nivel Primario y la entrega de una distinción a un antiguo maquinista de la estación ferroviaria, quien asistió junto a sus familiares. El evento concluyó sin anuncios de inversión presupuestaria para el mantenimiento de las vías o la incorporación de nuevas frecuencias en el tendido cordillerano, según los registros del sector. (Agencia OPI Chubut)