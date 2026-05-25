Ushuaia recicló 15 toneladas de plástico PET

- Publicidad -

(OPI TdF) – La municipalidad de Ushuaia informó que se concretó el envío de 15 toneladas de plástico PET hacia el continente para el proceso de reciclado mediante un convenio con la Cooperativa K’aux.

El proceso de recuperación de material plástico busca fortalecer la economía circular, reducir el impacto ambiental y generar empleo local vinculado al reciclaje.

El transporte de este cargamento de plástico PET “forma parte de una política orientada a consolidar prácticas de economía circular y ampliar el aprovechamiento de materiales reciclables generados en la capital fueguina”.

- Publicidad -

El trabajo es coordinado por la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas junto a la cooperativa local, encargada de las tareas de separación, clasificación y acopio del material.

Desde la cooperativa, el plástico recuperado atraviesa un proceso de selección y acondicionamiento antes de ser trasladado fuera de la provincia para su procesamiento industrial y reutilización en nuevos productos.

El municipio de Ushuaia destacó que “la iniciativa no solo apunta a disminuir el volumen de residuos urbanos y reducir el impacto ambiental, sino también a generar oportunidades laborales vinculadas al reciclado”.

En el proyecto se desempeñan unas 16 familias que trabajan de manera directa en las actividades de recuperación y reciclaje desarrolladas por la Cooperativa K’aux. (Agencia OPI Tierra del Fuego)