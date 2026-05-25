Encuesta ubica la negatividad presidencial sobre el sesenta por ciento

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Del 2 al 5 de mayo de este año, la consultora que dirige Facundo Nejamkis recolectó 3.714 casos a nivel nacional para evaluar el pulso social frente a la administración de Javier Milei. El relevamiento, que ostenta un margen de error de +/- 1,6%, expone una marcada contradicción: el rechazo a la gestión supera el 60%, pero el oficialismo retiene una luz de ventaja electoral frente a la oposición.

Ante la pregunta directa sobre a qué espacio votaría la sociedad si las elecciones presidenciales ocurrieran mañana, La Libertad Avanza cosecha un 35% de las preferencias. El peronismo, desprovisto de un liderazgo claro o un candidato identificado en el testeo, se ubica un punto abajo con el 34% de la intención de voto. En la periferia de esta polarización, la izquierda asoma en el tercer lugar con el 9%, mientras que el nucleamiento de Provincias Unidas queda relegado al cuarto puesto con el 6% de los apoyos.

El eje documental del informe elaborado por Opina Argentina desglosa indicadores críticos sobre la percepción de la realidad económica y social. Al evaluar el presente y responder el interrogante sobre cómo está el país respecto al año pasado, el 60% de los entrevistados sentenció que la situación actual está “Peor“. En la vereda opuesta, el 27% de los participantes consideró que la realidad nacional está “Mejor“, mientras que un exiguo 12% optó por la categoría “Igual“.

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La medición de las expectativas de cara al corto plazo tampoco ofrece señales de alivio para la Casa Rosada. Frente a la consulta sobre el escenario que proyectan dentro de un año, el 55% de los ciudadanos encuestados manifestó que el país estará “Peor“. Solo el 35% de la muestra conservó una mirada optimista al responder que la evolución será “Mejor“, en tanto que el 8% restante de los consultados estimó que la coyuntura se mantendrá “Igual“. (Agencia OPI Santa Cruz)