Encuesta ubica la negatividad presidencial sobre el sesenta por ciento

Del 2 al 5 de mayo de este año, la consultora que dirige Facundo Nejamkis recolectó 3.714 casos a nivel nacional para evaluar el pulso social frente a la administración de Javier Milei. El relevamiento, que ostenta un margen de error de +/- 1,6%, expone una marcada contradicción: el rechazo a la gestión supera el 60%, pero el oficialismo retiene una luz de ventaja electoral frente a la oposición.
Ante la pregunta directa sobre a qué espacio votaría la sociedad si las elecciones presidenciales ocurrieran mañana, La Libertad Avanza cosecha un 35% de las preferencias. El peronismo, desprovisto de un liderazgo claro o un candidato identificado en el testeo, se ubica un punto abajo con el 34% de la intención de voto. En la periferia de esta polarización, la izquierda asoma en el tercer lugar con el 9%, mientras que el nucleamiento de Provincias Unidas queda relegado al cuarto puesto con el 6% de los apoyos.
El eje documental del informe elaborado por Opina Argentina desglosa indicadores críticos sobre la percepción de la realidad económica y social. Al evaluar el presente y responder el interrogante sobre cómo está el país respecto al año pasado, el 60% de los entrevistados sentenció que la situación actual está “Peor“. En la vereda opuesta, el 27% de los participantes consideró que la realidad nacional está “Mejor“, mientras que un exiguo 12% optó por la categoría “Igual“.
La medición de las expectativas de cara al corto plazo tampoco ofrece señales de alivio para la Casa Rosada. Frente a la consulta sobre el escenario que proyectan dentro de un año, el 55% de los ciudadanos encuestados manifestó que el país estará “Peor“. Solo el 35% de la muestra conservó una mirada optimista al responder que la evolución será “Mejor“, en tanto que el 8% restante de los consultados estimó que la coyuntura se mantendrá “Igual“. (Agencia OPI Santa Cruz)
Jajajaja si en 2026 arrasó en las elecciones a medio término, en las próximas presidenciales ganará por una diferencia inolvidable v
Vamos Javier Milei. Siga achicando el Estado basta de esta manga de impresentables empleados públicos
Tiene razón la ministro de Gobierno, los empleados del Estado no producen. Sin un gasto. Muchas veces innecesarios.
Semianalfabetos. Sin capacidad para discernir.
Reduzca la planta permanente a un 25% con eso sobra cy podrá invertir en seguridad, educación y salud.
En Río Gallegos igual.
Menos empleados, más recursos. Tasa tasa cada uno a su casa