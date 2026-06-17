APEL reclama que Leguizamón se presente a la paritaria salarial

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El vicegobernador Fabián Leguizamón vació la mesa de paritarias del sector legislativo en Río Gallegos al ausentarse del encuentro fijado para el pasado viernes 12 de junio. La maniobra de la Presidencia del Poder Legislativo de Santa Cruz congela de forma directa la discusión salarial de la categoría 15 con 10 años de antigüedad, fijada hoy en $1.300.000, una cifra que sitúa a los agentes por debajo de la línea de pobreza. El titular de la cámara fundamentó el desplante al exigir documentación al Ministerio de Capital Humano de la Nación para dilatar el reconocimiento de la Comisión Directiva que encabezan David Catrihuala y Layla Gironi.

La Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL) acumuló cuatro reclamos formales de apertura de diálogo durante el año, con presentaciones entregadas el 25 de marzo, el 6 de mayo, el 26 de mayo y el 4 de junio. Los registros de ingresos de la Legislatura exponen que la patronal ignoró sistemáticamente las solicitudes gremiales. La inasistencia del funcionario interrumpió de forma arbitraria la aplicación de la Ley Provincial N° 3.021 de “Régimen de Paritarias para el Poder Legislativo”.

Parte de la renovada comisión directiva de APEL

La conducción de APEL denunció una estrategia de hostigamiento institucional mediante circulares internas emitidas por la presidencia del cuerpo. Estos instrumentos administrativos imponen trabas burocráticas con el objetivo de disciplinar al personal e impedir el tratamiento de recategorizaciones, recomposición de haberes y condiciones edilicias. La representación gremial calificó la parálisis como una práctica desleal que daña el sustento de cientos de familias en la capital santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)