- Publicidad -

La autoridad monetaria acumuló U$S 13.713 millones desde enero en la fase 4 del programa económico.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó sus reservas brutas hasta los U$S 49.642 millones tras adquirir U$S 28 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La cotización del dólar mayorista escaló a $1.496, muy cerca de la barrera de los $1.500, como efecto directo de la estrategia oficial de intervención moderada para controlar la divisa en un contexto de compras acotadas.

La entidad que conduce Santiago Bausili encadenó cinco ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado oficial, alcanzando el nivel de activos contables más elevado de la gestión del presidente Javier Milei y la cifra más alta registrada desde septiembre de 2019. El incremento diario de U$S 266 millones en las tenencias totales no provino en su mayoría de las liquidaciones de divisas, sino de la contabilidad teórica por la revalorización de activos internacionales como el oro, cuya cotización internacional avanzó más del 5% diario.

- Publicidad -

El acumulado adquirido dentro del esquema monetario iniciado en enero roza los U$S 13.713 millones, situándose en el tramo medio de las estimaciones fijadas por la cartera económica entre los U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones. Esta dinámica compradora del BCRA experimentó una desaceleración durante las primeras ruedas del mes en comparación con las cifras de julio, en un contexto donde los costos de importación de energía interrumpieron previamente una racha de 135 días consecutivos sin ventas al perder U$S 234 millones en una sola rueda.

3 claves para entender esta medida:

Las reservas brutas crecieron U$S 266 millones en el día y tocaron el techo de U$S 49.642 millones , impulsadas en gran parte por el alza del precio del oro.

en el día y tocaron el techo de , impulsadas en gran parte por el alza del precio del oro. El dólar mayorista cerró a $1.496 , mientras el dólar informal o blue retrocedió a $1.545 , reduciendo la brecha cambiaria al 3,28% .

, mientras el dólar informal o blue retrocedió a , reduciendo la brecha cambiaria al . El saldo comprador diario del BCRA fue de U$S 28 millones, absorbiendo un volumen reducido del mercado frente a los promedios negociados en meses anteriores.

¿Cómo afecta esta cotización a tu economía cotidiana?

El avance del dólar mayorista oficial hasta los $1.496 genera un impacto directo en los costos de los productos importados y los insumos de la industria nacional. Cada ajuste en la paridad oficial presiona de forma inmediata sobre la cadena de precios mayoristas, lo que deriva en remarcaciones de productos masivos en góndolas e insumos operativos para comercios e industrias.

Por su parte, la contracción del dólar informal hasta los $1.525 para la compra y $1.545 para la venta contrae la brecha cambiaria al 3,28%. Esta convergencia reduce los márgenes de ganancia en operaciones no oficiales y estabiliza temporalmente las expectativas de devaluación abrupta en el corto plazo.

¿Por qué el Banco Central sumó reservas si solo compró U$S 28 millones?

La diferencia entre los U$S 28 millones comprados en el mercado y la suba de U$S 266 millones en el stock bruto responde al efecto de valuación de mercado de las tenencias en cartera del BCRA. Al subir el precio internacional del oro por encima del 5%, la autoridad monetaria reasigna un valor contable más alto a sus activos fijos sin haber ingresado dólares físicos a sus arcas por esa diferencia.

¿Qué pasará con la barrera de los $1.500 en el dólar oficial?

El dólar mayorista opera a solo $4 del techo de los $1.500. El mantenimiento del esquema depende de la capacidad del equipo económico para mantener la liquidación en el MLC sin que la demanda del sector energético vuelva a drenar las divisas acumuladas, en una rueda donde el Central absorbió apenas el 5% del volumen total negociado. (Agencia OPI Santa Cruz)