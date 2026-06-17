Destacan la intensa actividad pesquera en Puerto Deseado

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La Terminal Portuaria de Puerto Deseado mantiene activa la llegada de buques en el marco de la temporada pesquera y prevé la llegada de varias embarcaciones durante los próximos días.

Desde la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC.) señalaron que Puerto Deseado mantiene “su actividad con buques en sus sitios y una importante cantidad de arribos previstos para los próximos días, en el marco del desarrollo de la temporada pesquera”.

Actualmente se encuentra operando en el puerto “el congelador API V, de la empresa Iberconsa de Argentina S.A. y permanecen amarrados a muelle por veda biológica los tangoneros Argenova XXI y Argenova IV y el potero Soho Maru N58, de Argenova; el potero Espadarte, de Pesquera Deseado; y el potero Orión 3, de Pesquera Santa Cruz”.

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Además, se informó que en los próximos días “está prevista la llegada de nuevas embarcaciones a la terminal, entre ellas el palangrero Argenova XIV; los tangoneros Empesur V, Empesur VIII, Empesur I y Empesur II, de la empresa Empesur; y el buque containero AS Sabine, de 165 metros de eslora, que aportará actividad comercial a la terminal”.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci afirmó que “cada buque que opera en nuestros puertos representa trabajo y movimiento económico para las localidades. Desde el primer día venimos trabajando para que Puerto Deseado recupere y consolide su actividad, mejorando la infraestructura y generando las condiciones para que la flota elija nuestra terminal”. (Agencia OPI Santa Cruz)