Detuvieron a dos hombres por abigeato en cercanías de Perito Moreno

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Dos hombres fueron detenidos por efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Cabo Linares en un caso de presunto abigeato en cercanías de Perito Moreno.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde cuando una camioneta Chevrolet S10 color gris, dominio AF 898 KH fue interceptada por la policía de Santa Cruz y aunque intentaron evadir el control fueron detenidos para realizar una inspección y encontraron un ejemplar de ganado ovino sin vida y un rifle calibre .22.

Los ocupantes del vehículo no pudieron acreditar la procedencia del animal y derivó en la detención de dos hombres y el secuestro de un vehículo, un arma de fuego y un animal ovino sin vida.

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Durante la inspección los policías detectaron la presencia de un tacho metálico tipo medio tambor desde el que sobresalía una pezuña animal y fue allí donde se dio intervención a la División Operaciones Rurales de Perito Moreno.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Las Heras, que dispuso la detención de ambos individuos y el secuestro preventivo de la camioneta, el arma de fuego, la munición y los demás elementos de interés para la investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)