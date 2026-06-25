La Libertad Avanza vació la sesión para proteger a Adorni

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La Libertad Avanza y sus aliados impidieron la apertura del recinto para evitar el debate sobre la moción de censura al jefe de Gabinete, paralizando el tratamiento de pliegos judiciales y la reforma de tierras.

El bloque de La Libertad Avanza provocó el fracaso de la sesión ordinaria en el Senado de la Nación este 25 de junio de 2026 al no registrar quórum en el recinto. La bancada oficialista buscó bloquear la interpelación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, impulsada por la oposición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El esquema parlamentario requería un mínimo de 37 senadores para iniciar el debate, número que quedó inalcanzable ante la parálisis coordinada.

La maniobra administrativa respondió al rechazo del interbloque peronista que conduce José Mayans, senador nacional por Formosa, a convalidar la interpretación reglamentaria del oficialismo. El quiebre definitivo ocurrió tras las modificaciones técnicas promovidas por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien impuso la exigencia de dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento sobre tablas de la moción contra el ministro coordinador.

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El quiebre del quórum y el freno a la agenda legislativa

Patricia Bullrich instruyó a los legisladores oficialistas a permanecer de pie fuera de sus bancas para impedir el inicio de la jornada legislativa. La decisión arrastró a los representantes de la Unión Cívica Radical y a bloques de partidos provinciales, quienes tampoco validaron el ingreso al recinto de sesiones. “Los que venían con un proyecto de interpelación era el kirchnerismo”, afirmó Patricia Bullrich ante los periodistas acreditados en el Congreso.

La senadora nacional justificó la parálisis de la actividad parlamentaria bajo argumentos políticos y de oportunidad partidaria. “¿Por qué vamos a darlo nosotros y someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen horas?“, sentenció la jefa de la bancada oficialista. Según la visión empresaria y gubernamental que defiende la conducción de la Cámara de Senadores, la oposición buscaba minar la estabilidad de la administración central.

La caída de la actividad afectó de forma directa el tratamiento del proyecto de Propiedad Privada, norma que elimina los límites vigentes para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. La Libertad Avanza contaba con los votos necesarios para avanzar con esta reforma territorial, pero la prioridad política de proteger al jefe de Gabinete obligó a postergar el tratamiento de la ley de forma indefinida.

Cruces cruzados y parálisis en los nombramientos de jueces

El bloque del PRO cuestionó con dureza tanto la posición del oficialismo como la del peronismo por frustrar el debate institucional. Los únicos legisladores de ese espacio que se sentaron en sus bancas fueron Martín Goerling Lara, senador por Misiones, y María Cristina Huala, senadora por La Pampa. A ellos se sumó Carolina Moisés, senadora de Convicción Federal por Jujuy, espacio que respaldaba el control parlamentario al ministro.

Por su parte, la conducción de la Unión Cívica Radical emitió un documento crítico hacia la jefatura parlamentaria tras el levantamiento de la reunión plenaria dispuesto por el senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de la Nación. “Cumplimos con nuestra responsabilidad en el recinto, pero lamentablemente la sesión se cayó”, señalaron desde la estructura partidaria, advirtiendo sobre el impacto de las disputas políticas en las urgencias locales.

La decisión del interbloque conducido por José Mayans de vaciar el recinto respondió también al rechazo explícito hacia los pliegos judiciales enviados por la Casa Rosada. La suspensión de la actividad legislativa demoró la aprobación de siete nombramientos en los tribunales nacionales. Entre los expedientes frenados destaca el del camarista Víctor Pesino, magistrado que votó a favor de la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y rechazó las cautelares contra la reforma laboral.

El senador José Mayans ratificó el rechazo de al menos 44 senadores al criterio de votación que intentó aplicar el oficialismo para salvar al funcionario nacional. “Una vergüenza defender una interpretación tan retorcida de la Constitución para salvar a Adorni”, manifestó el jefe de la principal bancada opositora. El legislador por Formosa celebró el freno a la ley de tierras al considerar que resguarda los recursos estratégicos ante el avance extranjero.

Como vía de escape al conflicto directo, el oficialismo aceptó habilitar la discusión técnica en la comisión de Asuntos Constitucionales. Este cuerpo de trabajo parlamentario formalizará una reunión el próximo miércoles a las 15:00 horas para dar trámite ordinario a los múltiples pedidos de interpelación y proyectos de moción de censura acumulados contra la Jefatura de Gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)