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(OPI Chubut) – Efectivos de Prefectura Naval y la Policía de Chubut encontraron el cuerpo de una mujer flotando en el mar en Playa Unión en la zona de Aquavida tras una denuncia de vecinos que transitaban por el lugar.

El operativo se realizó el miércoles por la tarde y según las primeras informaciones, se trataría de una mujer de entre 55 y 60 años.

Según los testimonios recabados, la mujer habría dejado sus pertenencias y vestimenta en la zona del ex restaurante Bogavante, antes del hallazgo.

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No hubo información oficial de la identidad ni las causas de la muerte y el cuerpo pericial se encuentra trabajando para determinar cómo se produjo el deceso de la mujer. (Agencia OPI Chubut)