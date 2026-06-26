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(OPI TdF). Tras cinco meses de la intervención nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) reiteró sus críticas sobre la medida al sostener que “se robaron un puerto provincial”.

Desde la entidad gremial argumentaron que “no existe información pública que permita conocer cuánto dinero recauda actualmente el puerto, cómo se administran esos recursos ni cuáles son los mecanismos de control implementados por la intervención nacional”.

La secretaria general del gremio en Tierra del Fuego, Daniela Almada, cuestionó además que las autoridades nacionales destaquen el superávit alcanzado durante los primeros meses de gestión “sin brindar detalles sobre el destino de los ingresos generados por la actividad portuaria”.

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SUTAP cuestionó las contrataciones realizadas por la intervención, particularmente aquellas relacionadas con “sistemas de videovigilancia, al considerar que el puerto ya contaba con equipamiento actualizado y certificado”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)