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Mediante resoluciones firmadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras Agüero, se ordenaron medidas de contingencia y reorganización funcional para regularizar las demoras detectadas en los juzgados de Caleta Olivia y Pico Truncado.

El máximo tribunal de justicia señaló en un informe sobre el estado crítico de las demoras existentes en las causas que tramita el Juzgado de Familia de Caleta Olivia, con más de mil escritos pendientes de despacho y numerosas actuaciones sin proveer desde fines de 2025.

Las acciones que encomendó el presidente del Tribunal Superior sobre diversos juzgados de la Segunda Circunscripción Judicial se basan en las demoras en la tramitación de causas, el dictado de resoluciones y la gestión interna de expedientes.

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Así lo estableció la Resolución N° 47/26 tras analizarse las actas de inspección realizadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en Caleta Olivia, que revelaron retrasos significativos en distintos organismos judiciales de la zona norte de Santa Cruz.

Contreras Agüero afirma que hay una “casi paralización” en el dictado de resoluciones y providencias simples en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado.

Según el informe, el sistema SIPED registró 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil. Además, se detectaron escritos pendientes de firma desde 2024 y causas sin resolución desde diciembre del mismo año.

En el caso del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, la inspección describió un escenario crítico, con más de mil escritos pendientes de despacho, cientos de actuaciones para proyectar o corregir y numerosas presentaciones asignadas sin proveer desde diciembre de 2025. Todo ello en un contexto de crecimiento de la litigiosidad, con más de 600 nuevas causas ingresadas durante el año.

En tanto, los Juzgados Civiles N°1 y N°2 de Caleta Olivia mantienen actualizado el despacho diario, aunque presentan demoras en el dictado de sentencias definitivas. Se detectaron causas pendientes de resolución desde 2025, en varios casos con reiterados pedidos de prórroga elevados a la Cámara de Apelaciones.

Los informes dan cuenta del contexto de medidas de fuerza gremiales y la falta de personal, aunque el Tribunal Superior consideró que la antigüedad de los atrasos excede la coyuntura actual y requiere una intervención urgente para garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)