La Libertad Avanza necesita 16 votos para suspender PASO

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Las negociaciones desplegadas en Francia con trece gobernadores resultan insuficientes para que La Libertad Avanza alcance los treinta y siete votos requeridos ante el rechazo legislativo del radicalismo bonaerense y santafesino.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene abiertas las negociaciones legislativas iniciadas en París con trece gobernadores provinciales con el propósito de viabilizar el proyecto de reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. La estrategia oficialista tropieza con la resistencia directa del bloque del PRO y una facción de la Unión Cívica Radical, espacios parlamentarios que impiden conformar el número necesario para tratar la suspensión de las elecciones primarias en el Senado de la Nación.

La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y requiere reunir 37 votos para aprobar el texto definitivo en el recinto de la Cámara alta, lo que impone sumar un piso de dieciséis voluntades externas. La administración nacional cuenta con el respaldo de los mandatarios provinciales Raúl Jalil de Catamarca, Rolando Figueroa de Neuquén, Leandro Zdero de Chaco, Juan Pablo Valdés de Corrientes e Ignacio Torres de Chubut. A este grupo podrían acoplarse las conducciones provinciales de Gustavo Sáenz en Salta, Hugo Passalacqua en Misiones, Alfredo Cornejo en Mendoza y Martín Llaryora en Córdoba.

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Resistencia del PRO y fractura de bancadas en el Senado

Bajo ese esquema de acuerdos, la Casa Rosada proyecta computar los votos de los senadores Julieta Corroza, Guillermo Andrada, Flavia Royón, Edith Terenzi, Carlos Arce, Sandra Decut y Alejandra Vigo. Desde el radicalismo alineado con los Ejecutivos provinciales se sumarían Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela, Silvina Schneider, junto a Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque sobre estos dos últimos aún persisten dudas respecto a su definición final.

La negativa de otros caciques provinciales debilita la ingeniería gubernamental. El mandatario tucumano Osvaldo Jaldo busca retener el régimen de primarias y comanda a sus dos senadores territoriales, mientras que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro enfrenta la postura autónoma de Carolina Losada y Eduardo Galaretto, quienes rechazan la suspensión de las elecciones. Una situación análoga atraviesan las provincias de Río Negro bajo Alberto Weretilneck, San Juan con Marcelo Orrego, Entre Ríos con Rogelio Frigerio, Jujuy con Carlos Sadir y Santa Cruz con Claudio Vidal, donde sus representantes legislativos no responden a directivas de los gobernadores o pertenecen a otros signos políticos.

El rechazo formal se consolida con los senadores radicales bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, sumados a los santafesinos Losada y Galaretto dentro de una bancada de 10 bancas. En simultáneo, los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina, rechazan de plano la derogación del turno electoral previsto para agosto del próximo año.

Modificaciones al financiamiento y esquema de Boleta Única

El proyecto legislativo impulsado por el Poder Ejecutivo abarca la instrumentación de la denominada Ficha Limpia, que prohíbe la postulación a cargos electivos a personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. En paralelo con la eliminación de las PASO presidenciales y legislativas, la iniciativa delega la nominación interna en cada alianza partidaria, exigiendo para las fórmulas a la Presidencia el aval del 0,1% del padrón general y del 0,5% de los padrones distritales para bancas en el Congreso.

Las personerías jurídicas nacionales deberán acreditar presencia en un mínimo de 10 distritos electorales y registrar afiliados equivalentes al 0,1% del registro nacional. En el régimen de recursos, el articulado suprime los aportes directos del Estado para campañas electorales, eleva el tope de financiamiento privado de un 2% a un 35% por fuerza política y restringe la asistencia pública anual únicamente al denominado Fondo Partidario Permanente.

El marco regulatorio descarta la publicidad gratuita en emisoras y señales audiovisuales y remueve la obligatoriedad del debate presidencial. En cuanto al sistema de sufragio, la norma modifica la Boleta Única de Papel para incorporar el casillero de votación por boleta completa y regular la simultaneidad de los comicios provinciales con el cronograma nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)