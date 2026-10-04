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La nueva estructura gubernamental integrará a directores del Pentágono, comercio y personal civil bajo supervisión directa de la jefatura de gabinete, tras suscribir acuerdos preliminares con corporaciones tecnológicas en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la creación de la Fuerza de Superinteligencia, una unidad especial federal establecida para articular las directrices de la administración pública respecto al desarrollo tecnológico y sostener la posición estratégica de la nación en la materia, según comunicó el mandatario mediante la plataforma Truth Social.

El nuevo organismo centralizará la vinculación del aparato estatal con empresas de desarrollo informático, proveedores de infraestructura crítica, organizaciones religiosas, agrupaciones de interés público y consumidores. La conducción ejecutiva del comité quedó asignada al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, quien liderará el despliegue de las políticas del sector.

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La estructura directiva de la unidad integra al presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; al director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael; y al director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor. Este equipo de funcionarios mantendrá una línea de mando vertical que reportará periódicamente ante la presidencia y ante la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Las designaciones sucedieron a una reunión de trabajo llevada a cabo el martes previo en las instalaciones de la Casa Blanca, donde la administración convocó a ejecutivos de las principales firmas del sector. Dicho encuentro derivó en la suscripción de un acuerdo voluntario enfocado en la aplicación de revisiones periódicas a los modelos tecnológicos y el endurecimiento de controles internos corporativos.

Durante esa misma jornada en Washington, la presidencia emitió una orden ejecutiva que fijó una directiva terminológica estricta para la totalidad de las dependencias estatales. Conforme a la hoja informativa difundida por la Casa Blanca, las agencias del gobierno federal recibieron la instrucción obligatoria de sustituir los términos “Inteligencia Artificial” e “IA” por las denominaciones institucionales de “Superinteligencia” y la sigla “SI”. (Agencia OPI Santa Cruz)