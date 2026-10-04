Scott Bessent contempla nuevo auxilio financiero al país

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La ratificación del mecanismo de auxilio externo coincide con un riesgo país que tocó 655 puntos básicos en 2026 y la necesidad oficial de contener presiones cambiarias ante el próximo calendario electoral.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó la viabilidad de ejecutar nuevas operaciones financieras en respaldo de la gestión de Javier Milei, tras defender la intervención ejecutada durante las tensiones cambiarias previas a las elecciones legislativas de 2025. El funcionario remarcó ante el medio Axios que Washington mantiene abierta esa alternativa técnica como soporte a las reformas económicas locales.

La operatoria de 2025 comprendió una línea de swap de monedas por hasta 20.000 millones de dólares, esquema bajo el cual el Tesoro norteamericano concretó compras directas de moneda local en la plaza financiera. El Banco Central activó en esa oportunidad un tramo de 2.500 millones de dólares, masa de divisas que resultó cancelada en su totalidad antes de concluir aquel ejercicio anual.

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Bessent argumentó que la maniobra generó beneficios para las cuentas fiscales de su país al estructurarse como un mecanismo garantizado, ubicando el movimiento dentro del esquema geopolítico impulsado por la administración de Donald Trump hacia la región. La postura oficial estadounidense reitera el respaldo político hacia Buenos Aires, si bien la cartera norteamericana evitó formalizar una nueva asistencia o detallar los condicionamientos técnicos para activarla.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene ante los inversores que el programa financiero retiene capacidad de respuesta frente a episodios de volatilidad cambiaria. El esquema oficial computa como resguardo la disponibilidad del acuerdo crediticio estadounidense, el swap bilateral pactado con China, las metas de acumulación de reservas y la operatividad del organismo monetario en los contratos de futuros.

El pronunciamiento internacional trasciende en una coyuntura marcada por la reapertura de focos de inestabilidad en los activos argentinos, evidenciada por un indicador de riesgo soberano que alcanzó los 655 puntos básicos durante el transcurso de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)