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La Mesa del Salario expuso la trampa del Ejecutivo provincial que difiere los aumentos paritarios y ofrece sumas en negro, desde la primera negociación que articularon bajo la denominada “Mesa del salario”.



A un mes de la instalación de la denominada “carpa de la dignidad” frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, los policías activos y retirados marcharon por las calles de la capital para denunciar las falsedades del relato oficial respecto de la propuesta paritaria. Los representantes en la mesa del salario Víctor Cortés, Sebastián Gogol, Eduardo Delima y Mauro Ayala desmintieron públicamente las cifras difundidas por los ministros del gabinete.

El monto de $2.200.000 publicitado por la ministra Belén Elmiger, el ministro Ezequiel Verbes y la secretaria de medios Irene Stur constituye un engaño discursivo, sostuvieron. Los delegados explicaron en conferencia de prensa que esa cifra recién se cobraría en el sueldo de febrero de 2027 y mediante sumas no remunerativas.

La movilización comenzó frente a Casa de Gobierno y su primera parada fue en la intersección de la avenida San Martín y Urquiza, frente al Ministerio de Seguridad y se extendió hasta la Jefatura de Policía. Más de dos cuadras de efectivos y sus familias marcharon luego hacia la esquina de Alcorta y Comodoro Rivadavia, donde se mantiene el acampe frente a la gobernación.

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“El pedido que realizamos en la mesa de salario es que toda la familia policial salga de la línea de pobreza”, manifestaron los representantes paritarios. La exigencia central radica en aplicar el incremento directamente al valor punto, el mecanismo legal que garantiza un impacto equitativo tanto para los agentes en actividad como para el sector pasivo.

Policías marcharon en Río Gallegos a un mes del reclamo salarial – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El referente Diego Rodríguez aclaró la postura pacífica de la protesta al señalar que nunca estuvo en los planes ingresar a la sede gubernamental ni afectar el trabajo cotidiano del personal. El dirigente ratificó que el próximo martes esperan una propuesta real por parte del Ejecutivo provincial.

Mientras el frío arrecia en la capital provincial, los policías en actividad realizan relevos en las veredas de la gobernación para sostener la protesta. Los autoconvocados anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza con marchas y bocinazos en cada localidad del territorio provincial si la próxima negociación no eliminan las sumas en negro. (Agencia OPI Santa Cruz)