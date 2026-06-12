Falla en las líneas de alta tensión dejó a oscuras a gran parte de Santa Cruz

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El colapso simultáneo de las redes de 500 kV y 220 kV Esperanza – Río Gallegos afectó a cinco localidades bajo condiciones climáticas adversas.

Un masivo apagón eléctrico afectó a las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y Comandante Luis Piedra Buena este viernes 12 de junio de 2026, tras una doble falla en el sistema de interconectado nacional y provincial administrado operativamente por la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

El corte generalizado de energía comenzó exactamente a las 04:00 de la mañana en la capital provincial. El primer evento crítico se registró en la Línea de 500 kV, operada por la transportadora mayorista, la cual salió de servicio de forma imprevista dejando sin suministro a todo el sur santacruceño.

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A este inconveniente se sumó una segunda avería focalizada en la Línea de Alta Tensión de 220 kV Esperanza – Río Gallegos. Esta contingencia obligó el despliegue de cuadrillas técnicas en las zonas rurales para revisar el tendido físico.

Las ráfagas y la escarcha invernal que golpean a la provincia complicaron las tareas de inspección de los operarios en los tramos críticos de las subestaciones. SPSE no determinó con precisión el tiempo de reposición del servicio en las zonas afectadas.

La parálisis de la Línea de 220 kV interrumpió las actividades comerciales y administrativas en el inicio de la jornada laboral de las cinco comunas afectadas. Servicios Públicos puso en marcha la reserva fría en Río Gallegos alrededor de las 08:00, ahora coordina las maniobras de contingencia supeditada a las evaluaciones de la firma transportadora mayorista nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)