Cayó casi un 30% el turismo nacional en el Parque Nacional Los Glaciares

- Publicidad -

La visita de turistas nacionales en el Parque Nacional Los Glaciares cayó un 29 por ciento respecto al año 2024, según un relevamiento de los ingresos que constató que en agosto de 2025 se redujo en un 11% la cantidad de visitantes.

Los turistas residentes en Santa Cruz tuvieron un alza interanual del 55% según las estadísticas de la Intendencia del Parque Nacional de los 567 a los 882 ingresos.

Durante agosto de 2025 ingresaron 21.213 visitantes al sector sur del Parque Nacional Los Glaciares.

- Publicidad -

El número de turistas nacionales -no incluye a los residentes en la provincia – se redujo de los 6.248 ingresos en agosto de 2024 a 4.437 ingresos en agosto último, es decir, una caída del 29%.

El turismo internacional también se retrajo, aunque en un -4,6%. (Agencia OPI Santa Cruz)