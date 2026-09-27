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El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay defendió este viernes el proyecto turístico que se pretende instalar en la Reserva Natural de Península de Magallanes en cercanías de El Calafate y que motivó una serie de críticas de la oposición política, operadores y empresarios del sector turístico.

El funcionario sostuvo que se llevó adelante un proceso administrativo que permitió avanzar con la iniciativa y señaló que desde el 2022 se aprobó el Plan de Manejo de la Península de Magallanes que establece las condiciones ambientales y los controles previstos para el desarrollo del proyecto.

“Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente” dijo Garay quien señaló que las actuaciones buscan “cuidar los recursos naturales de la provincia y garantizar que el proyecto se desarrolle conforme a la norma”.

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Señaló que la propuesta, que implica la venta de un inmueble en el Área Natural Protegida Península de Magallanes (Parcela Fracción G, Matrícula 186, Lago Argentino) por parte de la firma Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, para el desarrollo del proyecto turístico “Master Plan Ecocentro” no se ajustaba a las condiciones establecidas en el Plan de Manejo.

El Consejo Agrario aprobó el proyecto dado que “se realizó dentro de ese marco regulatorio y que la gestión actual exigió los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento”.

Garay sostuvo que “de las 38.900 hectáreas que integran el área protegida de la Península de Magallanes, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso permanece bajo la órbita pública, mientras que el resto pertenece a privados”.

El proyecto es para la concreción de un complejo turístico en un predio privado de 20 hectáreas, dentro de una península que abarca unas 38.900 hectáreas. La iniciativa prevé la construcción de 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 camas, además de espacios comunes y senderos.

El funcionario recordó que la empresa presentó “el estudio de impacto ambiental en 2023 y que obtuvo su aprobación en 2024, tras la intervención de los organismos correspondientes” y que la iniciativa privada deberá cumplir con exigencias específicas en materia de tratamiento de efluentes y prevención de incendios.

El Consejo Agrario Provincial prevé efectuar los controles para verificar que “las obras respeten las condiciones autorizadas y la normativa ambiental. Es una inversión privada que busca ampliar la oferta turística de El Calafate y atraer a un segmento de visitantes que actualmente cuenta con pocas propuestas de este tipo en la localidad”.

Garay señaló que el expediente se presentará a la Cámara de Diputados y que las autoridades brindarán la documentación correspondiente mediante una exposición de técnicos de Áreas Protegidas y de los equipos legales y técnicos. (Agencia OPI Santa Cruz)