División de Investigaciones interceptó estupefacientes en El Calafate

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Personal de Investigaciones detectó el envío postal procedente de Buenos Aires mediante perros adiestrados y procedió a la incautación judicial de cannabis sativa, sin reportar detenciones vinculadas.

Efectivos de la División de Investigaciones de El Calafate incautaron una encomienda con cannabis sativa durante un operativo preventivo de control desarrollado en empresas locales de transporte y distribución de paquetería. La inspección se concretó en distintas terminales de recepción y despacho de la villa turística, en el marco de las tareas de control que las fuerzas de seguridad ejecutan sobre cargas generales.

La detección del cargamento se produjo a partir de la marcación pasiva realizada por los perros biodetectores de la división K9, denominados “Vogel” y “Alma”, adiestrados para la localización de sustancias prohibidas. Los animales marcaron una pieza postal puntual despachada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que motivó el aislamiento preventivo del bulto por parte del personal actuante.

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Ante la presunción fundada de un delito de infracción a la normativa de estupefacientes, los investigadores solicitaron autorización formal a la Unidad Fiscal de Río Gallegos para ejecutar la apertura forzada de la encomienda en el lugar del control.

La Unidad Fiscal de Río Gallegos habilitó la apertura inmediata del bulto interceptado en El Calafate, donde los efectivos de la División de Investigaciones de El Calafate constataron la presencia de diversos envoltorios que contenían material vegetal junto con productos derivados elaborados. El personal policial practicó las pruebas de campo orientativas sobre las muestras obtenidas, las cuales arrojaron confirmación química positiva para la variedad vegetal cannabis sativa.

Tras la ratificación toxicológica en sede policial, las autoridades procedieron al secuestro formal de la totalidad de las sustancias halladas para su resguardo probatorio. El parte policial no aportó precisiones sobre el pesaje final ni el volumen total de lo incautado, en tanto no se concretaron detenciones ni se formalizó la demora de personas vinculadas al despacho del paquete secuestrado. (Agencia OPI Santa Cruz)