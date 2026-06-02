Trabajadores municipales de Río Turbio acordaron un incremento del 17% desde junio

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La recomposición de haberes impactará en las liquidaciones de los próximos dos meses tras la votación en asamblea.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Turbio aceptó la propuesta de incremento salarial del 17% que ofertó el Intendente Municipal para contener el reclamo laboral en la cuenca carbonífera de Santa Cruz.

Una asamblea general de trabajadores validó el esquema financiero oficial que dividirá el desembolso en dos etapas consecutivas durante el invierno. La liquidación sectorial comenzará con un 12% en los haberes de junio, complementándose con un 5% adicional en los sueldos de julio.

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Según los registros internos del gremio que conduce la negociación en Río Turbio, la paritaria local arrastra la presión inflacionaria provincial, lo que obligó a condicionar la firma del acta. Los paritarios exigieron mantener abierta la mesa de diálogo con el Ejecutivo Municipal para monitorear la evolución de la situación económica en el segundo semestre del año. (Agencia OPI Santa Cruz)