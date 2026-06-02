Gobierno alerta por estafas a proveedores del Estado a través de WhatsApp

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Desde la administración provincial alertaron sobre posibles maniobras fraudulentas que utilizan “el nombre de organismos estatales para solicitar datos personales y códigos de verificación” y están vinculados a proveedores del Estado provincial.

El gobierno de Santa Cruz informó a proveedores y prestadores de servicios que “se han detectado intentos de estafa mediante mensajes de WhatsApp enviados en nombre de organismos provinciales”.

Las maniobras consisten en “contactos fraudulentos donde se solicita ingresar a enlaces externos y posteriormente compartir códigos de verificación o datos personales”.

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Desde el gobierno señalaron que “no deben acceder a estos enlaces ni brindar ningún tipo de información confidencial”.

“Se recuerda que las comunicaciones oficiales vinculadas a trámites administrativos, contrataciones y gestiones del Registro de Proveedores se realizan exclusivamente a través del área de Contrataciones y Registro de Proveedores, utilizando únicamente los canales institucionales habituales y oficiales” informaron y señalaron que “ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda verificar la información por los medios oficiales correspondientes y denunciar inmediatamente cualquier intento de fraude”. (Agencia OPI Santa Cruz)