Plantaron 20 mil árboles en la reserva Río Turbio

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(OPI Chubut) – La Secretaría de Bosques de Chubut completó el operativo realizado en la región cordillerana para plantar unos 20.000 coihues dentro del Parque y Reserva Forestal de Uso Múltiple Río Turbio.

La actividad se desarrolló en un lugar de difícil acceso en el marco de las múltiples iniciativas para la restauración de superficie nativa.

En el plan de forestación participaron 12 pobladores del paraje cordillerano, técnicos del organismo provincial y referentes de las Fundaciones para Cuidar al Planeta y a sus Habitantes, y Vida Silvestre Argentina.

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Los participantes hicieron base en el puesto institucional ubicado en el Arroyo Jara y trabajaron sobre 20 hectáreas que se encuentran en la margen sur del arroyo.

El trabajo implicó una caminata de 30 kilómetros por bosque cerrado que duró dos jornadas.

El secretario de Bosques, Abel Nievas informó que “la plantación que llevamos adelante es el resultado de un proceso planificado y articulado que comenzó con la cosecha de semillas de coihue, continuó con la producción de ejemplares nativos en el vivero forestal Lemu, ubicado en la localidad de El Maitén, y culminó con su traslado al sitio de restauración en el Parque y Reserva Río Turbio”.

“Esta última etapa fue posible gracias al trabajo conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que puso a disposición helicópteros del Plan Nacional de Manejo del Fuego para acceder a una zona de difícil ingreso”, detalló el funcionario.

En Chubut, las reservas provinciales, junto con los Parques Nacionales, protegen la mayor parte de las cuencas superiores de ríos y arroyos cordilleranos.

Esas zonas fueron afectadas por incendios forestales y la planificación se encuentra enmarcada en el Proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, como parte del componente “Restauración de Paisajes Forestales”. (Agencia OPI Chubut)