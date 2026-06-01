Docentes del SUTEF paran por 48 horas en reclamo salarial

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definió este viernes un nuevo paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales.

La decisión se adoptó en el Congreso Provincial presencial con participación delegados de toda Tierra del Fuego, donde se rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno que conduce Gustavo Melella.

El rechazo a la oferta salarial alcanzó el “84,5% de los 181 mandatos realizados en instituciones educativas de toda la provincia”.

- Publicidad -

Desde SUTEF señalaron que “la crisis económica viene provocando más de once años de pérdida del poder adquisitivo” y cuestionaron duramente a las conducciones sindicales nacionales por no convocar a medidas de fuerza más amplias.

Se definieron medidas de fuerza que se iniciarán el martes 2 de junio con asambleas y desobligaciones internas en todos los turnos.

Luego el miércoles 3 de junio iniciará un paro de 48 horas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)