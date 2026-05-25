El 9 de junio arranca el avistaje de ballenas en Chubut

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial fijó el inicio oficial de la Temporada 2026 de avistaje de ballenas en Península Valdés para el próximo 9 de junio. La administración central busca apalancar la actividad comercial en la costa atlántica mediante un esquema de promociones financieras y congelamiento tarifario frente a la contracción del mercado interno. Los ejemplares de Ballena Franca Austral ya registran ingresos a los golfos internos, donde permanecerán hasta diciembre, un ciclo biológico que tracciona la economía de la región y genera impacto directo en las localidades vecinas de la provincia de Santa Cruz por el flujo del corredor vial de la Ruta Nacional 3.

En Puerto Pirámides, las seis empresas habilitadas para operar el avistaje embarcado reactivarán sus flotas bajo un estricto condicionamiento económico. El sector privado mantendrá el valor del pasaje de la temporada anterior, fijado en $150.000 por persona mayor durante la temporada baja, período que abarca desde el 9 de junio hasta el 31 de agosto. Los operadores turísticos locales intentan garantizar un piso de ocupación en un escenario de alta volatilidad de costos operativos.

El paquete de medidas oficiales para mitigar la caída del consumo sectorial incluye:

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Beneficio de 2×1 en avistajes para residentes de Chubut desde el 9 de junio al 9 de julio .

en avistajes para residentes de desde el al . Financiación en 6 cuotas sin interés mediante la Tarjeta 365 Patagonia del Banco del Chubut .

mediante la del . Descuento del 20% con tarjeta de la banca pública, con un tope de reintegro de $15.000 .

con tarjeta de la banca pública, con un tope de reintegro de . Esquema de 2×1 en los accesos al Área Natural Protegida Península Valdés para residentes provinciales y jubilados nacionales durante todo el primer mes.

en los accesos al para residentes provinciales y jubilados nacionales durante todo el primer mes. Promociones coordinadas de 2×1 en hotelería, cabalgatas y buceo centralizadas por la Secretaría de Turismo de Puerto Pirámides.

La estrategia de difusión de la Agencia Chubut Turismo contempla el financiamiento de un Fam Press Nacional los días 6, 7 y 8 de junio, destinado a movilizar periodistas especializados, cadenas nacionales e influencers. El itinerario oficial busca diversificar el gasto turístico hacia el resto de la comarca del Virch, con escalas programadas en Dolavon, Gaiman, Trelew y Puerto Madryn. Asimismo, el martes 9 de junio la cartera turística movilizará a los trabajadores de prensa locales hacia las embarcaciones de Puerto Pirámides y los miradores del Área Natural Protegida El Doradillo.

La concentración de la Ballena Franca Austral en el litoral chubutense responde a sus ciclos reproductivos de apareamiento, parto y lactancia. Las dinámicas de avistaje embarcado operan exclusivamente desde Puerto Pirámides, la única comuna ubicada dentro de la reserva de Península Valdés. El esquema logístico costero se concentrará en El Doradillo, un punto geográfico estratégico que permite la observación a corta distancia sin requerir navegación, factor que los operadores comerciales integran para contener a los visitantes de menor poder adquisitivo dentro del circuito provincial. (Agencia OPI Chubut)