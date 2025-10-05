Turismo

Flybondi realizará la ruta aérea Ushuaia-Córdoba desde el 6 de diciembre

(OPI TdF) – La empresa aérea low cost Flybondi anunció tres nuevas rutas que conectarán la ciudad de Córdoba directamente a destinos turísticos relevantes de Argentina.

Entre ellos, hará la conectividad entre Córdoba y Ushuaia a partir del próximo 6 de diciembre para operar los miércoles y domingo.

A su vez, anunció las conexiones entre Córdoba con Puerto Iguazú y Córdoba con El Calafate.

De esta manera, la compañía aseguró que alcanzará un total de 7 destinos nacionales y 3 internacionales desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, “consolidando a Córdoba como un hub estratégico en su red de operaciones”.

Los nuevos servicios comenzarán a operar en diciembre y los pasajes ya están disponibles en la web de Flybondi con tarifas promocionales de lanzamiento para cada una de las rutas:

Córdoba–Ushuaia: operará los miércoles y domingo a partir del 6 de diciembre con tickets desde $119.999 final por tramo.

Córdoba–El Calafate: inicia el 10 de diciembre, los lunes y viernes con tickets desde $119.999 final por tramo.

Córdoba–Puerto Iguazú: retoma su operación el 4 de diciembre, con 4 vuelos semanales (martes, jueves, sábado y domingo) y pasajes desde $44.999 final por tramo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

Chubut despliega una fuerte ofensiva para captar inversiones y turismo en la FIT

