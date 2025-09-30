La economía de Brasil sumó 147 mil nuevos puestos de trabajo en agosto

- Publicidad -

La economía de Brasil generó más de 1,5 millones de nuevos empleos con contrato formal durante los primeros ocho meses de 2025, según informó el Ministerio de Trabajo y Empleo de ese país. Solo en el mes de agosto, se crearon 147.358 nuevos puestos de trabajo, consolidando una tendencia de crecimiento en los cinco grandes grupos de actividades económicas.

Durante la presentación del informe, el ministro de Trabajo brasileño, Luiz Marinho, destacó que, si bien el país continúa registrando un aumento del empleo formal, el crecimiento se produce ahora a un “ritmo más moderado“. Desde el inicio de la actual gestión en enero de 2023, se han creado más de 4,6 millones de empleos, elevando el total de trabajadores registrados en el país a 48,6 millones.

El sector de servicios fue el principal motor de la creación de empleo, aportando 773.385 puestos en lo que va del año, seguido por la industria y la construcción. El informe de agosto también reveló datos demográficos de interés: se crearon más puestos para mujeres (77.560) que para hombres (69.798), y se generaron más de 33.000 empleos para adolescentes.

- Publicidad -

Finalmente, el salario medio real de admisión en agosto alcanzó los 2.295,01 reales, lo que equivale a unos 433 dólares, representando un leve aumento del 0,56% en comparación con el mes de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)