Rige desde hoy un nuevo aumento del 1,9% en las tarifas de luz y gas en todo el país

A partir de este miércoles 1 de octubre, las tarifas de luz y gas registran un aumento del 1,9% en todo el país, como resultado de una serie de resoluciones publicadas por los entes reguladores de ambos servicios que aplican una compleja fórmula de actualización. Las subas combinan diversos factores que incluyen la inflación medida por el INDEC y ajustes en los precios de producción, transporte y distribución.

En el caso de la energía eléctrica, el incremento final es producto de varios componentes que se mueven en distintas direcciones. Por un lado, las resoluciones 694/2025 y 695/2025 establecieron aumentos del 3,07% y 3,13% en el Costo Propio de Distribución para Edesur y Edenor, respectivamente, una actualización que responde a la variación de los índices de precios mayoristas (IPIM) y al consumidor (IPC). A esto se suma un fuerte incremento del 7,12% en el Precio Estacional del Transporte en Alta Tensión (PEAT), que contrasta con una leve baja del 0,22% en el Precio Estacional de la Energía (PEST). Adicionalmente, se actualizó el Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio) para las empresas del AMBA.

Para el servicio de gas, la Resolución 382/2025 del Enargas dispuso un aumento del 2,6% sobre las tarifas vigentes hasta septiembre e incorporó un nuevo indicador denominado “Diferencias Diarias Acumuladas” (DDA), que influirá en los futuros cuadros tarifarios. De forma paralela, la Resolución 742/2025 ordenó a las distribuidoras aplicar un recargo adicional del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), cuyo valor se actualiza en dólares por millón de BTU bajo los contratos del Plan Gas.Ar, sumando otro componente dolarizado a la tarifa final que pagan los usuarios. (Agencia OPI Santa Cruz)