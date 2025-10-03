Se abrieron sobres para repavimentar la Ruta 3

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La repavimentación de la Ruta Nacional N° 3 será ejecutada con fondos provinciales mediante una inversión aproximada de 9 mil millones de pesos, tras conocerse la apertura de sobres de la licitación pública que encabezó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El mandatario provincial sostuvo que “en una época recesiva, donde las cosas cuestan muchísimo más, el desafío es hacer obras de infraestructura vial que siempre se hacen a escala nacional, y en este caso las vamos a realizar con fondos propios”.

La obra de reparación contempla la traza urbana de la Ruta Nacional N° 3 en Comodoro Rivadavia, en el tramo que comprende el ingreso a la ciudad y la zona próxima al Cerro Chenque.

La inversión se concretará a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre Chubut y el Estado Nacional, que permite a la provincia ejecutar obras públicas nacionales con recursos propios, avanzando al mismo tiempo en el esquema de desendeudamiento histórico con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias. (Agencia OPI Chubut)