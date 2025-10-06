Tierra del Fuego tendrá una “Red Provincial por las Infancias y Adolescencias”

- Publicidad -

(OPI TdF) – Autoridades provinciales del Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y municipios firmaron un acta constitutiva para formalizar “Red Provincial por las Infancias y Adolescencias Tierra del Fuego”.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Ushuaia y estuvieron presentes autoridades provinciales como la vicegobernadora Mónica Urquiza; el jefe de gabinete provincial, Agustín Tita; el ministro de Economía, Francisco Devita y la ministra de Salud, Judit Di Giglio.

Participó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini e integrantes del Poder Judicial junto a organizaciones como Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El jefe de Gabinete señaló que “es el Estado quien tiene la responsabilidad de acompañar a muchos niños y adolescentes que, por las vueltas de la vida, se encuentran solos. También nuestro compromiso es el de acompañar a las asociaciones que trabajan constantemente con las infancias y juventudes”.

La Red prevé gestar un ámbito permanente de articulación, cooperación y trabajo conjunto entre organismos del Poder Ejecutivo, Entes Autárquicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en materia de garantizar el acceso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)