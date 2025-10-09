Esquel avanzará en la declaración de la emergencia hídrica

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Ante la escasez de lluvias y la falta de nieve durante la temporada invernal, las autoridades de Esquel ya evaluaron que habrá meses de sequía en la región y se prevé la declaración de la emergencia hídrica para esta ciudad del noroeste provincial.

En un encuentro entre integrantes de la Cooperativa 16 de Octubre y el municipio de Esquel avanzaron con el proyecto de ordenanza para declarar en la ciudad la “emergencia hídrica”.

La emergencia permitirá adoptar los “los recaudos necesarios y controlar más el uso del recurso, de manera que, de ser necesario, se prohíba el riego para dar prioridad al consumo humano”.

Desde el municipio indicaron que actualmente el abastecimiento está en situación normal, aunque bajó el nivel de captación de agua y hubo un descenso de las precipitaciones por debajo del 40% del promedio para esta época del año.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre señalaron que “la nieve acumulada en el Cordón Esquel es casi nula. Vamos a tener un verano muy complicado, en cuanto a la cantidad de agua para el suministro a la ciudad”. (Agencia OPI Chubut)