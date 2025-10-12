Autoconvocados de la Salud protestan por despidos y bajos salarios

- Publicidad -

Trabajadores de la Salud autoconvocados han intensificado sus reclamos, llegando a ser parte de una manifestación importante en el izamiento dominical en la intersección de calles Roca y San Martín en esta capital.

El gobierno convocó a partarias para el lunes 13 a las 10 horas, sin embargo los trabajadores creen que no todo se agota en lo salarial, sino que, además, solicitan la reincorporación inmediata de los 28 trabajadores que por 90 días las autoridades han resuelto, lo cual consideran un exceso de autoridad y un ataque a los sectores más vulnerables que ni siquiera están sindicalizados.

Resaltan los peticionantes que el gobierno no asume el hecho de que la canasta familiar en Santa Cruz está muy poir arriba de la media en el país y eso distorsiona los bajos salarios y la brecha entre éstos y las necesidades, son cada vez más grande. (Agencia OPI Santa Cruz)